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Три особи загинуло у ДТП на Вінниччині
|Суспільство | 24-10-2019, 08:32
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|Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.
Джерело: поліція Вінницької області
Деталі: Аварія трапилась у Ямпільському районі області.
Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.
За попередніми даними, 52-річний водій автомобіля "ВАЗ 21093" під час обгону виїхав на зустрічну смугу, де зіткнувся з Audi А6, за кермом якого перебував 70-річний чоловік.
Від отриманих травм обидва водії та 27-річний пасажир "ВАЗ" загинули на місці.
Внаслідок зіткнення автомобілів на Вінниччині загинуло троє людей.
Дослівно: "Слідством розпочато кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб)".
Нагадаємо:
22 жовтня одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження внаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".
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