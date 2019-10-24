На Донбасі загинув нацгвардієць Суспільство | 24-10-2019, 00:42 0 94 23 жовтня під час виконання бойової задачі на Донбасі загинув старшина Дмитро Антиков.



Джерело: Facebook-сторінка Бригади швидкого реагування Нацгвардії



Деталі: Антиков був головний старшиною 2-ї гаубичної артилерійської батареї.







Нагадаємо:



22 жовтня бойовики 24 рази обстріляли позиції Об’єднаних сил, внаслідок чого один військовослужбовець загинув, ще троє отримали поранення.