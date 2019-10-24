Facebook-групою «Гаряча лінія міста Львова» користуються майже 60 тисяч містян Суспільство | 23-10-2019, 15:13 0 87 До Facebook-групи «Гаряча лінія міста Львова» долучились майже 60 тисяч учасників. Здебільшого це львів’яни, які надсилають звернення та обговорюють важливі для міста питання. Як зазначає Віра Фрис, керівниця відділу «Гаряча лінія міста Львова», Facebook-група стала чудовою можливістю якісної комунікації мешканців і влади, адже місто оперативно реагує на питання, які турбують львів’ян.



«Ми не ставимо собі за мету замінити Facebook-групою функцію самого кол-центру чи мобільного додатку Гарячої лінії, але все ж група опрацьовує щомісяця близько однієї тисячі звернень. Кожен мешканець в режимі онлайн може „з місця події“ подати своє звернення, прикріпивши фото або відео. Також завдяки цій групі мешканець отримує достовірну інформацію щодо свого звернення, може публічно контролювати його виконання та висловлювати свої побажання виконавцям», — каже Віра Фрис, керівниця відділу «Гаряча лінія міста Львова».



Зазначимо, що найчастіше львів’яни звертаються на Facebook-групу «Гарячої лінії міста Львова» з такими питаннями, як ремонт дорожнього покриття та тротуарів; порушення графіку руху громадського транспорту та технічний стан транспорту; прорив водопровідних мереж (витік на вулиці); непрацюючі світлофори, ліфти та ін.



На «Гарячій лінії міста» нагадують, що цілодобово та без модерації мешканець може надіслати звернення через мобільний додаток «1580 Львів», або ж зателефонувати на 15−80 (це можна зробити також з мобільного).