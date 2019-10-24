За спеціальне використання води платники Закарпаття сплатили понад 10 млн гривень Суспільство | 23-10-2019, 13:13 0 89

У Головному управлінні ДПС у Закарпатській області інформують, що за три квартали 2019 року платники рентної плати за спеціальне використання води в Закарпатті перерахували до бюджетів усіх рівнів понад 10,3 млн гривень Із цієї суми до державного бюджету надійшло більше 5,1 млн грн, до місцевих – теж понад 5,1 млн гривень.

Варто зазначити, що відповідно до п. 255.1 ст. 255 ПКУ, платниками рентної плати за спеціальне використання води є: первинні водокористувачі – суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують та/або передають вторинним водокористувачам воду, отриману шляхом забору води з водних об’єктів;

суб’єкти господарювання незалежно від форми власності: юридичні особи, їх філії, відділення, представництва, інші відокремлені підрозділи без утворення юридичної особи, постійні представництва нерезидентів, а також фізичні особи – підприємці, які використовують воду для потреб гідроенергетики, водного транспорту і рибництва.

Довідково: граничний термін подання податкової звітності та сплати податкових зобов’язань з рентної плати за спеціальне використання води за ІІІ квартал 2019 року – 9 листопада та 19 листопад 2019 року відповідно.

У податковій службі Закарпаття зауважують: починаючи з 1 жовтня 2019 року змінились реквізити бюджетних рахунків для сплати податків і зборів, відкритих відповідно до вимог стандарту IBAN.

Із переліком оновлених рахунків можна ознайомитися на офіційному порталі Територіальні органів ГУ ДПС у Закарпатській області у розділі Бюджетні рахунки.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

