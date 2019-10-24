Експерти визначили причину обвалу будинку у Дрогобичі Суспільство | 23-10-2019, 13:12 0 88



Дрогобицька міська рада отримала технічний звіт з результатами детального обстеження житлового будинку №101/1 на вулиці Михайла Грушевського у Дрогобичі.

Відтак, як зазначено у звіті причиною обвалу стало руйнування середньої несучої стіни підвалу.

Серед можливих причин такого руйнування - просідання або руйнування цегляної кладки через низьку марку цегли та розчину, внаслідок значного зволоження та відсутності гідроізоляції і бетонної підлоги, що є в основному наслідком помилок під час будівництва.

Також це можливе втручання людей, яке необхідно підтвердити або спростувати спеціальними експертами (судовими) після розбору обвалених конструкцій, які знаходяться поверх цієї стіни підвалу.

Згідно з висновком пропонують провести роботи із демонтажу будівлі із залученням судових експертів для підтвердження або спростування можливого втручання людей.

Нагадаємо, що у зв`язку з трагедією, яка сталася у Дрогобичі в ніч з 27 на 28 серпня загинуло 8 людей, серед яких одна дитина.

