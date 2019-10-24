Понад 45,5 мільйонів гривень плати за ліцензії надійшло до місцевих бюджетів Львівщини з початку року Суспільство | 23-10-2019, 12:37 0 79



В управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що протягом січня - вересня 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини від платників податків надійшло 45 526,6 тис. грн. плати за ліцензії, що контролюють податкові органи. Це на 8,2 відс. більше від очікуваних надходжень.



Надходження до місцевих бюджетів Львівщини у вересні 2019 року плати за ліцензії, що контролюють податкові органи, склали 4 555,2 тис. грн., що на 32,5 тис. грн., або на 0,7 відс. більше проти вересня 2018 року та на 4,7 відс. більше від запланованих.



За дев’ять місяців 2019 року працівниками управління видано 11 444 ліцензій, з них: на право роздрібної торгівлі алкогольними напоями (6 638 шт.) та тютюновими виробами (4 806 шт.), призупинено дію 1 405 ліцензій та анульовано 1 502 ліцензії.