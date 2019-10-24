Фізична особа-підприємець сплачує ЄСВ і при відсутності доходу Суспільство | 23-10-2019, 12:36 0 74



Головне управління ДПС у Львівській області нагадує, що в законодавство, що регулює сплату єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі ‒ ЄСВ), були внесені зміни, які набули чинності з 1 січня 2017 року. Відповідно до них фізичні особи - підприємці (далі – ФОП) зобов’язані щоквартально сплачувати ЄСВ за себе на рівні мінімального страхового внеску незалежно від того здійснюють чи ні вони підприємницьку діяльність, отримано дохід від такої діяльності чи ні.



Отже, ФОП, державна реєстрація припинення яких не проведена, повинні сплачувати ЄСВ у розмірі не меншому, ніж мінімальний страховий внесок – 22% від суми мінімальної заробітної плати.



На сьогодні це 2754,18 грн. на квартал.



Слід зазначити, що у цьому випадку фізичній особі - підприємцю зараховується страховий стаж для пенсії.