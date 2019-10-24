Схему вербування громадян України для переправлення мігрантів до країн ЄС викрили прикордонні оперативні підрозділи та поліція Суспільство | 23-10-2019, 09:34 0 105

Прикордонники спільно з іншими правоохоронними органами продовжують активну боротьбу з викриття протиправних схем та осіб, які організовують та займаються незаконною діяльністю.



Так, оперативні співробітники Азово-Чорноморського регіонального управління Держприкордонслужби спільно зі слідчим відділом ГУ Нацполіції в АР Крим, представниками Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим встановили, що на території Херсонської області діє організована група осіб, які займається незаконним переправленням мігрантів та наркотичних речовин з Туреччини до країн ЄС (зокрема до Греції).



Правоохоронці з’ясували, що вищевказана група на території Херсонської, Миколаївської та Одеської областей підшукувала потенційних жертв з фінансовими труднощами, яких в подальшому переміщували за кордон та втягували в протиправну діяльність.



Крім того, особи з цієї групи самостійно будували так звані яхти, які повністю облаштовували для максимально можливого наповнення мігрантами та різними незаконними матеріалами (в т.ч. наркотиками). Згодом на яхту робили підроблені документи, присвоювали чужі номери тощо.



У визначений день яхта з куратором та двома завербованими українцями виходила з одного із портів України до визначеної точки біля берегів Туреччини, де здійснювали посадку на борт мігрантів. Куратор після цього сходив з яхти і повертався до України літаком, а два громадянина України прямували до ЄС разом з незаконними мігрантами.



Як правило, правоохоронні органи країн ЄС затримували яхту, мігранти мали можливість отримати статус біженця, а ось для українців – тільки суд і в’язниця, при чому на досить великий термін.



До речі, на даний час в Греції відбувають покарання за саме такі злочини близько 300 українців.



Прикордонні оперативні співробітники, представники поліції АР Крим та Департаменту боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури АР Крим, оглядової групи катера «Балаклава», за силової підтримки відділу спеціальних дій Морської охорони та спецпідрозділу «ДОЗОР» провели ряд обшуків на території Херсонської та Миколаївської областей.



Безпосередньо яхту правоохоронці затримали під час виходу по запланованому маршруту. Одразу після цього спільна група розпочала санкціоновані судом обшуки в місцях проживання всіх фігурантів справи.



Як результат, прикордонники та поліцейські виявили матеріали, що підтверджують вчинення протиправної діяльності, пов’язаної з торгівлею людьми (суднові квитки, свідоцтва на різні яхти, акти огляду малого судна, технічний талон на яхту, морський сертифікат, мобільні телефони, ноутбуки, блокнот з чорновими записам, наркотичні засоби).



У діях фігурантів справи виявлені ознаки кримінального правопорушення, передбаченого частиною 2 статті 149 КК України «Торгівля людьми».



На даний час продовжуються слідчі дії.