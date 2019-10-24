Вибух у центрі Києва: загинув ветеран АТО "Сенсей", граната була в його руках Суспільство | 23-10-2019, 09:01 0 94 У результаті вибуху на вулиці Пушкінській у центрі Києва загинув учасник АТО Віктор Дектярьов "Сенсей" та охоронець офісної будівлі Михайло Микитин.



Джерело: співрозмовники УП у правоохоронних органах, прес-служба поліції Києва



Пряма мова джерела УП: "Один з них ветеран АТО "Сенсей". І граната була його. Як кажуть свідки, граната була у нього в руках. Інший загиблий – охоронець Михайло Микитин".





ФОТО З FACEBOOK СЕРГІЙ ТИЩЕНКО

Деталі: У прес-службі поліції Києва імен не називають, лише підтвердили, що один загиблий учасник АТО.



За даним фактом правоохоронці розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 (умисне вбивство) ККУ.



Поліція розглядає кілька версій того, що сталося, але основна – необережне поводження з вибуховим пристроєм.



Рештки гранати вилучили. Також поліція опитала свідків.



Дівчина, яка отримала поранення від вибуху, перебуває у лікарні, її стан не тяжкий.