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Один загиблий та 7 травмованих внаслідок ДТП на Миколаївщині
|Суспільство | 23-10-2019, 08:28
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|Одна особа загинула та семеро отримали тілесні ушкодження унаслідок зіткнення автомобілів на шляху "Благовіщенське - Миколаїв".
Джерело: поліція Миколаївської області
Деталі: Аварія трапилась близько 23 години ночі за участі автомобілів Mercedes Vito, у якому перебували шестеро осіб, та Fiat Qubo з водієм та пасажиром
Наразі правоохоронці встановлюють усі обставини події.
Дослівно: "Попередньо, внаслідок автопригоди пасажир Fiat від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці. Інших учасників ДТП було доставлено до найближчого медичного закладу."
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