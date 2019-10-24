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ОБСЄ: вибухи на Донбасі почастішали
|Суспільство | 23-10-2019, 08:20
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|Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 жовтня зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші", у порівнянні з попередньою добою.
Джерело: звіт СММ
Деталі: Представники місії також зафіксували порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів поблизу Золотого.
Дослівно: "Обмеження свободи пересування патрулів СММ тривали, зокрема на блокпостах біля непідконтрольних урядові Заїченка, Безіменного, Соснівського та Шевченка."
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