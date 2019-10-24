ОБСЄ: вибухи на Донбасі почастішали Суспільство | 23-10-2019, 08:20 0 129 Спеціальна моніторингова місія ОБСЄ 21 жовтня зафіксувала збільшення кількості порушень режиму "тиші", у порівнянні з попередньою добою.



Джерело: звіт СММ



Деталі: Представники місії також зафіксували порушення режиму припинення вогню на ділянці розведення сил і засобів поблизу Золотого.



Дослівно: "Обмеження свободи пересування патрулів СММ тривали, зокрема на блокпостах біля непідконтрольних урядові Заїченка, Безіменного, Соснівського та Шевченка."