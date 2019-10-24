Тепер отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу Суспільство | 22-10-2019, 17:34 0 588 Охочим здійснити обмін посвідчення водія, Центр надання адміністративних послуг звертає увагу, що з 19 жовтня цього року набрала чинності постанова Кабінету Міністрів України від 3 квітня 2019 р. № 320 «Про внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України». Відтак, процедура отримання посвідчення водія зазнала деяких змін.



Зокрема, процедура отримання посвідчення водія зазнала змін, основні з яких:



— отримати або обміняти посвідчення водія неможливо без відмітки про місце реєстрації в документі, що посвідчує особу;



— в особливих відмітках посвідчення водія передбачено внесення інформації про групу крові та резус-фактор власника посвідчення.



«Загалом зміни стосуються, передусім, майбутніх водіїв та автошкіл. Передбачені постановою заходи забезпечують зменшення адміністративного тиску у сфері підготовки водіїв транспортних засобів, спрощують процедуру акредитації закладів, удосконалюють процедуру отримання та обміну посвідчення водія», — пояснюють в департаменті адміністративних послуг.



Ознайомитись з більш детальною інформацією можна на сайті Головного сервісного центу МВС України за посиланням cutt.ly/MegMyYM



Нагадаємо, здійснити обмін посвідчення водія можна, звернувшись у територіальні підрозділи ЦНАП на вул. К. Левицького, 67 та пр. Червоної Калини, 72а згідно графіку:



— вівторок — четвер 9.00 — 18.00



— п'ятниця 9.00 — 17.00



— субота 9.00 — 16.00.