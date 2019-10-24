I група ФОП. Дозволені види діяльності Суспільство | 22-10-2019, 16:47 0 123

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що ФОП, що застосовує спрощену систему оподаткування I групи не може мати найманих працівників, а обсяг доходу протягом календарного року не може перевищувати 300 тисяч грн.

Такий ФОП може здійснювати продаж товарів у роздріб лише з торговельних місць на ринку та надавати побутові послуги населенню. Це, зокрема, ремонт, пошиття одягу, взуття, текстильних, галантерейних виробів, меблів за індивідуальним замовленням, техобслуговування та ремонт транспортних засобів, побутових електроприладів, теле-, аудіо-, відеоапаратури, годинників, велосипедів, ювелірних виробів, надавати послуги перукарень, прибирання тощо.

Повний перелік видів побутових послуг, які може надавати ФОП I групи наведено в п.291.7 Податкового кодексу України.

Застосовування РРО підприємцями-єдинниками

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що фізичні особи – підприємці – платники єдиного податку другої – четвертої груп, які здійснюють розрахункові операції в готівковій та/або в безготівковій формі (із застосуванням платіжних карток, чеків, жетонів тощо) при продажу товарів (наданні послуг) у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг, застосовують реєстратори розрахункових операцій, у разі перевищення обсягу доходу понад 1 мільйон гривень.

З метою визначення обсягу доходу враховуються всі доходи, які відповідно до статті 292 Податкового кодексу України включаються до складу доходу платника за поточний звітний податковий рік.

Підприємці-єдинники, які реалізують технічно-складні побутові товари, що підлягають гарантійному ремонту, а також лікарські засоби та вироби медичного призначення зобов’язані застосовувати РРО незалежно від обсягу доходу з роздрукуванням відповідних розрахункових документів.

Розбіжності по податку на нерухоме майно – як діяти?

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, якщо ви не отримали повідомлення - рішення про сплату податку на нерухоме майно або в отриманому повідомленні є розбіжності щодо об’єктів нерухомості або нарахованої суми?

Податковим кодексом передбачено можливість проведення звірки даних, зазначених у повідомленні -7 рішенні.

Так, пунктом 266.7.3 статті 266 ПКУ визначено, що платники податку мають право звернутися з письмовою заявою до контролюючого органу за місцем проживання (реєстрації) для проведення звірки даних щодо:

об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, в тому числі їх часток, що перебувають у власності платника податку;

розміру загальної площі об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності платника податку;

права на користування пільгою із сплати податку;

розміру ставки податку;

нарахованої суми податку.

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних документів, зокрема документів на право власності, контролюючий орган за місцем проживання (реєстрації) платника податку проводить перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення вважається скасованим (відкликаним).

Зразки заяв розміщені на суб - сайті ГУ ДПС у Львівській області https://lv.tax.gov.ua/anonsi-ark/19422.html

ФОП і готельний бізнес

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що для надання послуг готелю чи хостелу ФОП може застосовувати 2 групу спрощеної системи оподаткування. Передумови - обсяг наданих послуг не може перевищувати 1.5 млн.грн. на календарний рік, підприємець може мати не більше 10 найманих осіб.

Слід також пам’ятати, що після перевищення 1 млн.грн. доходу треба буде застосовувати реєстратор розрахункових операцій.

Важливо для ФОП на 2 групі спрощеної системи є те, що послуги вони можуть надавати лише населенню та суб’єктам господарювання, що також сплачують єдиний податок.

Для готелів застосовують КВЕД 55.10 - Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування, для хостелів 55.20 - Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого тимчасового проживання.

Підприємцю для здійснення діяльності готелю чи хостелу корисно буде ознайомитися Правилами користування готелями та Порядком надання послуг з тимчасового розміщення:

Правила користування готелями й аналогічними засобами розміщення та надання готельних послуг ( https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0413-04 );

Порядок надання послуг з тимчасового розміщення (проживання) (https://www.kmu.gov.ua/ua/npas/31648921 ).

ФОП надає нерухомість в оренду

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що фізична особа - підприємець 2 та 3 групи спрощеної системи оподаткування може здавати в оренду (найм) власне та орендоване нерухоме майно.

Однак, Податковим кодексом України встановлено обмеження площі об’єктів, що надаються в оренду та можливості при цьому сплачувати єдиний податок.

Так, пунктом 291.5.3 статті 291 ПКУ встановлено, що фізичні особи - підприємці, які надають в оренду земельні ділянки, загальна площа яких перевищує 0,2 гектара, житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів не можуть бути платниками єдиного податку.

При здійсненні такої діяльності підприємець обирає Код виду економічної діяльності ( КВЕД) 68.20 «Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого нерухомого майна».

Цей клас включає надання в оренду та управління власним або орендованим нерухомим майном:

багатоквартирними будівлями та житлом;

нежитловими будівлями, у т.ч. виставковими залами, складськими приміщеннями

земельними ділянками

Про право платника податків на отримання податкової знижки

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що податкова знижка - це документально підтверджена сума витрат платника податку - резидента у зв’язку з придбанням товарів, робіт чи послуг у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, отриманого у вигляді заробітної плати.

Зокрема, податкова знижка надається на сплату за навчання в вітчизняних закладах дошкільної, позашкільної, загальної середньої освіти, у вищих та професійно-технічних закладах та інші.

Для отримання податкової знижки за результатами 2018 року необхідно подати декларацію за місцем реєстрації до 31 грудня 2019 року в один із наведених способів:

- особисто або уповноваженою на це особою;

- засобами електронного зв'язку в електронній формі з дотриманням вимог законів щодо електронного документообігу;

- надіслати поштою з повідомленням про вручення та з описом вкладення.

Також звертаємо увагу, що в ,,Електронному кабінеті платника” працює сервіс із заповнення та подання податкової декларації про майновий стан і доходи платниками податків – фізичними особами. У разі, якщо платник податку до кінця року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки, таке право на наступний податковий рік не переноситься.

Новий банер «Новітні РРО» розміщено на сайті ДПС

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що на офіційному веб-порталі ДПС розміщено новий банер «Новітні РРО», який містить актуальні матеріали та документи щодо застосування реєстраторів розрахункових операцій та новацій у вказаній сфері. У банері також розміщено відповіді на питання, які найбільш цікавлять платників податків.

Банер включає такі підрубрики:

Нормативно – правові акти

Повідомлення – роз’яснення для платників

Опис API Електронного кабінету для фіскалізації чеків та Z-звітів

Інструкція користувача ІТС «Електронний кабінет»» (меню «Експериментальний проект РРО»)

Державний реєстр РРО

Електронні довірчі послуги

Презентаційні матеріали

Перелік тестових платників

Програмне забезпечення «E-Чек»

Схема роботи Е-Чек

Звіт про контрольовані операції за оновленою формою

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що наказом Міністерства фінансів України від 10.06.2019 №242 (далі-Наказ) внесено зміни до форми та Порядку складання Звіту про контрольовані операції.

Зазначеним наказом передбачено можливість відображення контрольованих операцій, що здійснюються між нерезидентом і його постійним представництвом в Україні, а також внесено зміни до кодів щодо підстави віднесення господарських операцій до контрольованих, ознаки пов’язаності осіб, типа предмета операції, сторони операції, що зазначаються в Звіті про контрольовані операції та викладено в новій редакції інформацію до додатку до Звіту.

Звіт про контрольовані операції, які здійснені платниками податків протягом 2018 року, заповнюється та подається за оновленою формою та відповідно до вимог передбачених наказом.

Наказ набрав чинності 9 серпня 2019 року.

Доходи від надання послуг спецтехнікою громадянам слід декларувати

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що власники транспортних засобів - фізичні особи, які зареєстрували сільськогосподарську, дорожньо-будівельну техніку та інші машини та механізми, в тому числі з метою надання послуг та одержання доходів, повинні декларувати доходи від надання цих послуг.

Так, відповідно до п.п.14.1.54 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI із змінами та доповненнями (далі - ПКУ) дохід з джерелом їх походження з України - будь-який дохід, отриманий резидентами або нерезидентами, у тому числі від будь-яких видів їх діяльності на території України.

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, зобов’язаний включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати податкову декларацію за наслідками звітного податкового року, а також сплатити податок з таких доходів (п.п.168.2.1 п. 168.2 ст.168 ПКУ).

Податкова декларація про майновий стан і доходи подається за базовий звітний (податковий) період, що дорівнює календарному року для платників податку на доходи фізичних осіб - до 01 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розд. IV ПКУ (п.п.49.18.4 п.49.18 ст.49 ПКУ).

Згідно з п.167.1 ст.167 ПКУ ставка податку становить 18 відсотків бази оподаткування щодо доходів, нарахованих (виплачених, наданих) (крім випадків, визначених у п.167.2 - 167.5 ст.167 ПКУ) у тому числі, але не виключно у формі: заробітної плати, інших заохочувальних та компенсаційних виплат, або інших виплат і винагород, які нараховуються (виплачуються, надаються) платнику у зв’язку з трудовими відносинами та за цивільно-правовими договорами.

Отже, фізична особа, яка протягом звітного календарного року отримує доходи за надані послуги від іншої фізичної особи, зобов’язана включити суму таких доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року, а також нарахувати і сплатити до бюджету податок на доходи фізичних осіб за ставкою 18 відсотків та військовий збір за ставкою 1,5 відсотка.

Про об’єкт оподаткування у разі надання в оренду земельних ділянок громадянами

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що нагадав про необхідність сплати податків у разі надання в оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення та земельних часток (паїв).

Так, відповідно до п.п.170.1.1 п.170.1 ст.170 Податкового кодексу України від 02 грудня 2010 року №2755-VI, зі змінами та доповненнями (далі - ПКУ), податковим агентом платника податку - орендодавця щодо його доходу від надання в оренду (емфітевзис) земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю), майнового паю є орендар.

При цьому об’єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше, ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі.

Статтею 21 Закону України від 06 жовтня 1998 року №161-ХІV «Про оренду землі», із змінами та доповненнями, встановлено, що розмір, умови і строки внесення орендної плати за землю встановлюються за згодою сторін у договорі оренди (крім строків внесення орендної плати за земельні ділянки державної та комунальної власності, які встановлюються відповідно до ПКУ).

Водночас, згідно з ст.1 Указу Президента України від 02 лютого 2002 року №92/2002 «Про додаткові заходи щодо соціального захисту селян - власників земельних ділянок та земельних часток (паїв)», із змінами та доповненнями, плата за оренду земельних ділянок сільськогосподарського призначення, земельних часток (паїв) має становити не менше 3 відс. визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

При цьому умовами Типового договору оренди земельної частки (паю), затвердженого наказом Державного комітету України по земельних ресурсах від 17.01.2000 №5, із змінами та доповненнями, передбачено, що розмір орендної плати визначається за домовленістю між сторонами, але не може бути меншим від розміру, встановленого чинним законодавством.

Таким чином, об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб за операціями з надання в оренду земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельної частки (паю) визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше, ніж 3 відс. визначеної відповідно до законодавства вартості земельної ділянки, земельної частки (паю).

Щодо складання акцизних накладних на операції з відпуску пального

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, щодо складання акцизних накладних на операції з відпуску пального з акцизного складу через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу іншого суб’єкта господарювання – платника акцизного податку з реалізації пального.

Відповідно до п.п.14.1.212 п.14.1 ст.14 Податкового кодексу України (далі – Кодекс) реалізація пального – це будь-які операції з фізичної передачі (відпуску, відвантаження) пального з переходом права власності на таке пальне чи без такого переходу, за плату (компенсацію) чи без такої плати на митній території України з акцизного складу / акцизного складу пересувного: до акцизного складу; до акцизного складу пересувного; для власного споживання чи промислової переробки; будь-яким іншим особам.

Пунктом 231.1 ст.231 Кодексу визначено обов’язок платника податку скласти в електронній формі акцизну накладну за кожним кодом товарної підкатегорії згідно з УКТ ЗЕД реалізованого пального або спирту етилового та зареєструвати її в Єдиному реєстрі акцизних накладних з дотриманням умови щодо реєстрації у порядку, визначеному законодавством, електронного підпису уповноваженої платником особи, зокрема при реалізації пального або спирту етилового.

Згідно з п.п.14.1.6 п.14.1 ст.14 Кодексу не є акцизним складом паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі або технічному обладнанні, пристрої. Відповідно до п.п.14.1.6 1 п.14.1 ст.14 Кодексу акцизний склад пересувний – транспортний засіб (автомобільний, залізничний, морський, річковий, повітряний, магістральний трубопровід), на якому переміщується та/або зберігається пальне або спирт етиловий на митній території України.

Отже, паливний бак як ємність для зберігання пального безпосередньо в транспортному засобі, не може вважатись акцизним складом / акцизним складом пересувним.

Пунктом 232.3 ст.232 Кодексу визначено, що в системі електронного адміністрування реалізації пального або спирту етилового (далі – СЕА РПСЕ) зміна показника åАНаклОтр (тобто обсягу пального, на яке платник має право зареєструвати акцизні накладні та/або розрахунки коригування, а також коригування до заявок на поповнення обсягу залишку пального або спирту етилового в Єдиному реєстрі акцизних накладних) не відбувається на обсяги пального, що реалізується з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним, через паливороздавальні або оливороздавальні колонки, платнику податку - отримувачу пального.

До нормативного врегулювання питання обліку та відображення в СЕА РПСЕ операцій з реалізації пального з акцизного складу (який не є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним), через паливороздавальні або оливороздавальні колонки у паливний бак транспортного засобу платника акцизного податку з реалізації пального, пропонуємо в акцизних накладних, складених на такі операції, у відповідному рядку зазначати ознаку щодо напряму використання пального «4» – реалізація пального з акцизного складу, який є місцем роздрібної торгівлі пальним, на яке отримано ліцензію на право роздрібної торгівлі пальним.

Податковий борг фізичної особи - підприємця у разі її смерті погашає спадкоємець

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що відповідно до ст.9 Закону України від 15 травня 2003 року №755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (із змінами) (далі - Закон) визначено перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі - ЄДР) про фізичну особу - підприємця. Зокрема до таких відомостей відноситься інформація про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Відомості, які містяться в ЄДР, контролюючі органи отримують у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС, яка є правонаступником прав та обов’язків реорганізованої ДФС.

Також повідомляємо, що контролюючі органи та їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.п.20.1.3 п.20.1 ст.20 ПКУ контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали.

Забезпечення ведення Спадкового реєстру покладено на Міністерство юстиції України.

Таким чином у разі необхідності контролюючі органи мають право отримувати інформацію, зокрема від Міністерства юстиції України, яке забезпечують ведення державного реєстру Спадкових справ.

Разом з цим, повідомляємо що ст.1216 Цивільного кодексу України (далі - ЦКУ) визначено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст.1218 ЦКУ).

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків, стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, є особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження

майном такої особи (п.97.4 ст.97 ПКУ).

Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи - підприємця у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, встановлений ст.99 ПКУ.

Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття (п. 99.1 ст.99 ПКУ).

Отже, виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи - підприємця у разі її смерті здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.

Про порядок оподаткування доходів та подання звітності фізичною-особою-підприємцем до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Як зазначив начальник Галицького управління ГУ ДПС у Львівській області А.Кобільник, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі - ПКУ).

Згідно з п.291.2 ст.291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п.297.1 ст.297 ПКУ на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених гл. 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.

Відповідно до п.п.298.1.2 п.298.1 ст.298 ПКУ зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.

Отже, новостворена фізична особа - підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація, а доходи, отримані у цьому періоді, включаються до податкової декларації платника єдиного податку. Форму декларації платника єдиного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 №578 зі змінами. Декларація платника єдиного податку подається у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.

Доходи, отримані новоствореною особою у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст.177 ПКУ.

Відповідно до п.177.5 ст.177 ПКУ фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.

Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем (п.п.177.5.2 п.177.5 ст.177 ПКУ).

Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 №177).

Тобто, новостворена фізична особа - підприємець в декларації про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу поряд з доходами від підприємницької діяльності вказує інші доходи, отримані нею, як фізичною особою - громадянином, за період від початку звітного податкового року до переходу на спрощену систему оподаткування, та відомості про рухоме та нерухоме майно.

