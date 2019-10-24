Важлива інформація від Кваліфікованого надавача електронних довірчих послуг ІДД ДПС Суспільство | 22-10-2019, 13:40 0 100

Кваліфікований надавач електронних довірчих послуг Інформаційно-довідкового департаменту ДПС (далі – Кваліфікований надавач ЕДП ІДД ДПС) повідомив про наступне:

1. Строк чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів становить не більше 2 (двох) років з моменту їх формування.

2. Відповідно до положень Регламенту Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС кваліфіковані сертифікати відкритих ключів надаються виключно в електронному вигляді шляхом їх розміщення на офіційному інформаційному ресурсі Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС (http://acskidd.gov.ua).

3. У зв’язку з тим, що в межах електронних довірчих послуг не передбачено надання послуг з копіювання, друку та заповнення реєстраційних карток, бланків та інших документів, продаж або безоплатне надання носіїв ключової інформації, генерація особистих ключів виконується на носії користувача (з’ємні флеш-носії, оптичні носії CD/DVD, захищені носії ключової інформації тощо). Слід зауважити, що кожен особистий ключ користувача повинен бути записаний на окремий носій інформації.

4. У разі отримання електронних довірчих послуг, до закінчення строку чинності кваліфікованих сертифікатів відкритих ключів, слід скасувати діючі кваліфіковані сертифікати відкритих ключів.

5. Програмне забезпечення для роботи з кваліфікованим електронним підписом можна завантажити зі сторінки Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, яка знаходиться за посиланням https://acskidd.gov.ua/etrusted-services.

6. Ідентифікація особи, яка звернулася до Кваліфікованого надавача ЕДП ІДД ДПС, здійснюється за паспортом громадянина України, а за його відсутності паспортом громадянина іншої країни із нотаріально засвідченим перекладом на українську мову, посвідкою на тимчасове/постійне проживання, посвідченням біженця або паспортом громадянина України для виїзду за кордон з відміткою про постійне місце проживання в іноземній державі.

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

