Податковий борг фізичної особи - підприємця у разі її смерті погашає спадкоємець Суспільство | 22-10-2019, 13:39 0 100



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що відповідно до ст. 9 Закону України від 15 травня 2003 року № 755-ІV «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» (із змінами) (далі ‒ Закон) визначено перелік відомостей, які містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань (далі ‒ ЄДР) про фізичну особу - підприємця. Зокрема до таких відомостей відноситься інформація про смерть фізичної особи - підприємця, визнання її безвісно відсутньою або оголошення її померлою.

Відомості, які містяться в ЄДР, контролюючі органи отримують у порядку інформаційної взаємодії між ЄДР та інформаційними системами ДПС, яка є правонаступником прав та обов’язків реорганізованої ДФС.

Також повідомляємо, що контролюючі органи та їх посадові особи діють у межах повноважень та спосіб, що визначені Конституцією та законами України.

Відповідно до п.п. 20.1.3 п. 20.1 ст. 20 Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ) контролюючі органи мають право отримувати безоплатно від державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності та їх посадових осіб, у тому числі від органів, які забезпечують ведення відповідних державних реєстрів (кадастрів), інформацію, документи і матеріали.

Забезпечення ведення Спадкового реєстру покладено на Міністерство юстиції України.

Таким чином у разі необхідності контролюючі органи мають право отримувати інформацію, зокрема від Міністерства юстиції України, яке забезпечують ведення державного реєстру Спадкових справ.

Разом з цим, повідомляємо що ст. 1216 Цивільного кодексу України (далі ‒ ЦКУ) визначено, що спадкуванням є перехід прав та обов’язків (спадщини) від фізичної особи, яка померла (спадкодавця), до інших осіб (спадкоємців).

До складу спадщини входять усі права та обов’язки, що належали спадкодавцеві на момент відкриття спадщини і не припинилися внаслідок його смерті (ст. 1218 ЦКУ).

Особою, відповідальною за погашення грошових зобов’язань чи податкового боргу платника податків, стосовно фізичної особи, яка померла або визнана судом безвісно відсутньою або оголошена померлою, є особи, які вступають у права спадщини або уповноважені здійснювати розпорядження

майном такої особи (п. 97.4 ст. 97 ПКУ).

Порядок виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи - підприємця у разі її смерті або визнання безвісно відсутньою чи недієздатною, встановлений ст. 99 ПКУ.

Виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи (у тому числі фізичної особи - підприємця, фізичної особи, яка провадить незалежну професійну діяльність) у разі її смерті або оголошення судом померлою здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття (п. 99.1 ст. 99 ПКУ).

Отже, виконання грошових зобов’язань та/або погашення податкового боргу фізичної особи - підприємця у разі її смерті здійснюється її спадкоємцями, які прийняли спадщину (крім держави), в межах вартості майна, що успадковується, та пропорційно частці у спадщині на дату її відкриття.