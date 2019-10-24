У Львові новопризначена керівниця прокуратури Ірина Діденко зустрілась із активістами Суспільство | 22-10-2019, 12:42 0 104







У понеділок, 21 жовтня 2019 року, у прокуратурі Львівської області відбулась зустріч головної прокурорки Львівщини Ірини Діденко із представниками громадських об’єднань, експертного середовища та журналістів розслідувачів.



У вступному слові Ірина Діденко подякувала присутнім за активну позицію у встановленні законності у регіоні та наголосила на важливості двосторонньої комунікації між прокуратурою та громадськістю.



«Приємно, що на наш запит відгукнулась така велика кількість людей – понад 130. Це вкотре доводить, що Львівщина – одна із найактивніших областей. Головне, працювати спільно на результат», – зазначила Ірина Діденко та запевнила, що ця зустріч не остання.



Інформація, надана очільниці прокуратури, стосувалась, переважно, неякісної роботи правоохоронних органів та місцевої влади, а також рейдерства, незаконних забудов, медицини та інших сфер.



У контексті цього, варто наголосити, що деякі із питань не належать до компетенції прокуратури.



Водночас, за словами Ірини Діденко кожен із вказаних фактів буде вивчено і надано зворотній зв'язок.



Крім цього, заплановано проведення круглих столів та створення міжвідомчих робочих груп задля вирішення актуальних питань.







Пресслужба прокуратури Львівської області