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У Львові новопризначена керівниця прокуратури Ірина Діденко зустрілась із активістами
|Суспільство | 22-10-2019, 12:42
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У понеділок, 21 жовтня 2019 року, у прокуратурі Львівської області відбулась зустріч головної прокурорки Львівщини Ірини Діденко із представниками громадських об’єднань, експертного середовища та журналістів розслідувачів.
У вступному слові Ірина Діденко подякувала присутнім за активну позицію у встановленні законності у регіоні та наголосила на важливості двосторонньої комунікації між прокуратурою та громадськістю.
«Приємно, що на наш запит відгукнулась така велика кількість людей – понад 130. Це вкотре доводить, що Львівщина – одна із найактивніших областей. Головне, працювати спільно на результат», – зазначила Ірина Діденко та запевнила, що ця зустріч не остання.
Інформація, надана очільниці прокуратури, стосувалась, переважно, неякісної роботи правоохоронних органів та місцевої влади, а також рейдерства, незаконних забудов, медицини та інших сфер.
У контексті цього, варто наголосити, що деякі із питань не належать до компетенції прокуратури.
Водночас, за словами Ірини Діденко кожен із вказаних фактів буде вивчено і надано зворотній зв'язок.
Крім цього, заплановано проведення круглих столів та створення міжвідомчих робочих груп задля вирішення актуальних питань.
Пресслужба прокуратури Львівської області
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