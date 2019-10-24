Понад 209 млн грн акцизного податку з роздрібної торгівлі підакцизними товарами надійшло до місцевих бюджетів Львівщини Суспільство | 22-10-2019, 12:40 0 105







У січні - вересні 2019 року платники податків Львівщини сплатили до місцевих бюджетів області 209 030,2 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів, що на 11 відс. перевищило заплановані надходження. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.



У вересні 2019 року до місцевих бюджетів області надійшло 28 487,1 тис. грн. акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів. Такі надходження перевищили заплановані на 7 375,5 тис. грн., або на 34,9 відс. та на 6 624,6 тис.грн., або на 30,3 відс. за вересень 2018 року.