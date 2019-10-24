На кордоні з Польщею вилучили 640 незадекларованих валіз на понад півмільйона гривень Суспільство | 22-10-2019, 09:47 0 114 ВІДЕО: https://youtu.be/xliZoXr6ai4





Товар, що нелегально везли в Україну, виявила одна зі спеціальних мобільних груп прикордонників і митників, які за дорученням прем`єрміністра України протидіють в пунктах пропуску так званому «сірому імпорту» та іншій протиправній діяльності.



Нелегальний вантаж виявили у пункті пропуску «Ягодин», що на Волині. Товар везли двома вантажівками одного й того самого перевізника. Двома автомобілями з Польщі в місто Ковель везли валізи. Та, як з’ясувалося, кількість заявленого вантажу суттєво відрізнялася від фактичної – і не на користь українського бюджету. Спеціальна мобільна група виявила 640 «зайвих» валіз – щодо яких не згадали в документах. Цей товар вилучили та передали на митний склад. За оцінкою експертів вартість вилученого складає понад півмільйона гривень.



