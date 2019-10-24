Число переселенців в Сирії досягло 180 тисяч Суспільство | 22-10-2019, 08:41 0 102 З тих пір, як 9 жовтня Туреччина почала військову операцію на північному сході Сирії, близько 180 тисяч осіб стали переміщеними особами.



Джерело: Xinhua Net



Наголошується, що близько 80 тисяч з переселенців - діти. За даними Організації Об'єднаних націй, переміщені особи або відправляються в будинку своїх родичів, які живуть у тимчасових поселеннях.



"Хоча припинення вогню на північному сході Сирії призвело до загального скорочення військових дій, бойові дії продовжують чинити вплив на цивільне населення в деяких районах регіону, заявила ООН в понеділок. З того, що змогли спостерігати ми і наші партнери, було менше насильства, так як було досягнуто припинення вогню", - сказав Стефан Дюжаррик, представник Генерального секретаря ООН.



Нагадаємо:



9 жовтня Туреччина розпочала військову операцію на території Сирії, спрямовану проти сирійських курдів. Туреччина має 911-кілометровий кордон із Сирією, і давно заявляє про загрозу з боку терористів на схід від Євфрату та утворення там "терористичного коридору".

Військові США не братимуть участі у запланованому Туреччиною наступі у північній Сирії та залишають позиції біля турецького кордону.

США зазнали різкої міжнародної критики через виведення своїх військ з північної Сирії, оскільки цими діями Вашингтон поставив під удар сирійських курдів, своїх багатолітніх союзників у боротьбі з "Ісламською державою".

Президент США Дональд Трамп пригрозив "повністю зруйнувати та знищити" економіку Туреччини, якщо та вчинить будь-які дії, які він вважає "поза межами", після його рішення вивести американські сили з північного сходу Сирії.

9 жовтня Трамп заявив, що ухвалив рішення про передислокацію військових на півночі Сирії.