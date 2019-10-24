У Львові презентували Освітній парламентський центр, а дітям провели інтерактивний урок про парламент Суспільство | 21-10-2019, 19:17 0 133







Сьогодні, 21 жовтня, у Львівській обласній раді відбулася презентація Освітнього центру Верховної Ради України.



Участь у заході взяли заступник голови Львівської облради Юрій Гудима, народні депутати України, медіа, представники органів місцевого самоврядування, НУО, вчителі та учні.



Як відомо, Освітній центр у приміщенні Верховної Ради України було відкрито за підтримки Програми USAID РАДА у липні 2019 року. Його метою є підвищення обізнаності громадян, у тому числі – школярів та студентів, про принципи демократії, структуру та функцію українського парламенту. Задля цього в центрі проводяться лекції, майстер-класи та інтерактивні заняття.



У Львові учасники Програми USAID РАДА представили цей проект і закликали всіх охочих до його відвідин. З порядком загально-оглядових та інформаційно-просвітницьких візитів до парламенту можна ознайомитись за посиланням: http://bit.ly/Parliamentary_Education_Centre



Окрім цього, у Львові відбулась експозиція «Рада Інфо». Це – серія інформаційних стендів, які у наглядний спосіб розповідають про роботу українського парламенту. А для школярів регіону представники Програми USAID РАДА провели інтерактивні уроки, присвячені засадам демократії та парламентаризму. На думку організаторів, такі навчальні заходи сприяють формуванню в учнів громадянських компетентностей.







Довідково:



Програма USAID «РАДА: відповідальність, підзвітність, демократичне парламентське представництво» реалізується від 2013 до 2020 року. Її завдання – сприяти запровадженню повномасштабної парламентської реформи та становленню парламенту України як підзвітної, відкритої та демократичної інституції. Програма виконується Фондом Східна Європа і реалізується за підтримки Агентства США з міжнародного розвитку (USAID).