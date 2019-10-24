Податкова міліція вилучила в Ужгороді партію алкогольної продукції вартістю більше 2 млн грн Суспільство | 21-10-2019, 18:15 0 136

Співробітники податкової міліції ГУ ДФС у Закарпатській області вилучили велику партію алкоголю невідомого походження.

В рамках проведення операції «Акциз-2019» було встановлено, що в одному із складських приміщень Ужгорода здійснюється незаконне накопичення алкогольної продукції.

За добровільної згоди орендаря було проведено огляд складу, за результатами якого виявлено та вилучено понад 8,6 тис. літрів алкогольної продукції вітчизняного виробництва без документів щодо її походження та з сумнівними марками акцизного податку України.

Вилучену підакцизну продукцію загальною вартістю більше 2 млн грн передано на відповідальне зберігання.

Стосовно правопорушника складено протокол про адміністративне правопорушення за ч. 1 ст. 164-5 КУпАП.

Прес-служба Державної фіскальної служби України

