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Новини на сайті Львівського ОУЛМГ

Суспільство | 21-10-2019, 17:03Коментарів: 0 0 Переглядів: 156 156    

https://lvivlis.gov.ua/news?id=3944


Дітки з підготовчої групи Пикуловицького НВК відвідали Борщовицьке лісництво з пізнавальною екскурсією.
Нелегка праця лісівників, в ній цілий комплекс обов’язків – від вирощування сіянців-саджанців до звалювання зрілих дерев для промислового виробництва… Але, як мовиться, є в ній і приємні хвилини. Одна з них – коли в гості до лісівників приходять учні, молодь. Аби подихати лісовим повітрям, збагнути, як росте-плекається гіллясте багатство…
Можливо, сподіваються в такі моменти лісівники, та живлюща зваблива свіжість заворожить їх і поманить в майбутньому пов’язати свої долі із «зеленою» галуззю. Тому й тішаться таким відвідинам і знаходять якусь годину-другу, щоби приділити увагу допитливим гостям.
Лісничий Борщовицького лісництва Львівського лісогосподарського підприємства Михайло Малиновський охоче розповідає про тісні контакти колективу з навчальними закладами, старшокласниками. Дівчата, хлопці – часті гості лісництва. І вони не лише пасивні спостерігачі, а й нерідко прилучаються до корисної праці – збирають насіння, садять деревця…
А нещодавно на лісництво завітали зовсім ще діти, п’ятирічні вихованці з підготовчої групи Пикуловицького НВК.
Звісно, що перед тим, як відвідати лісівників, вихователь Марія Горошко, помічник вихователя Наталія Назарук мали з ними не одну бесіду на лісові теми. Розповіли їм і про пташок, і про грибочки, і про зайчиків…
А під час пізнавальної екскурсії дітки уважно слухали й лісівників. Про те, як дуб виростає з жолудя, а ягідка вишеньки має кісточку і з неї виростає сіянець, а вже згодом пнеться вгору дерево, на якому знову з’являється багато вишеньок-ягідок…
А далі дітки збирали листочки для гербарію. Найбільше їм сподобалися кленові. Збирали жовтенькі листочки на землі, та час від часу роззиралися по деревах. Дуже вже їм хотілося побачити білочку. Хто б сумнівався, що їхня мрія здійсниться!
А мрія лісівників – аби діти любили природу, любили ліс і з роками поповнювали їхні лави. Небайдужими, кваліфікованими кадрами…

Ігор ТАБІНСЬКИЙ
На фото автора:

дітки з підготовчої групи

Пикуловицького НВК на Борщовицькому лісництві.

http://lvivlg.com.ua/
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