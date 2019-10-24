Про подання заяви на спрощену систему оподаткування новоствореною фізичною особою - підприємцем Суспільство | 21-10-2019, 16:48 0 125



Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що якщо після здійснення реєстрації фізичною особою – підприємцем така особа подала заяву про застосування 1 або 2 групи спрощеної системи оподаткування до завершення місяця, в якому проведено державну реєстрацію, то такий підприємець вважається платником єдиного податку з першого числа місяця наступного за місяцем держреєстрації.

Підприємці, які протягом 10 днів після держреєстрації подали заяву про застосування спрощеної системи оподаткування 3 групи, вважаються платниками єдиного податку з моменту держреєстрації як фізичної особи – підприємця.

Заяву на застосування спрощеної системи оподаткування можна подати державному реєстратору одночасно із заявою про реєстрацію підприємницької діяльності.

