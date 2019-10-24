Понад 1,8 млрд грн акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів надійшло до державного бюджету від Львівщини Суспільство | 21-10-2019, 13:45 0 200



Протягом січня – вересня 2019 року до загального фонду Державного бюджету України платниками податків Львівщини сплачено 1 852 205,5 тис. грн. акцизного податку з вироблених в Україні підакцизних товарів. Про це повідомили в управлінні контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області.

Зокрема, у вересні 2019 року до державного бюджету платниками податків області сплачено 392 459,8 тис. грн., що на 74,8 відс. більше від запланованих надходжень та на 128 628,6 тис. грн., або на 48,8 відс. більше проти вересня 2018 року.

Управлінням контролю за обігом та оподаткуванням підакцизних товарів Головного управління ДПС у Львівській області постійно вживаються заходи щодо детінізації ринку підакцизних товарів у Львівській області. З метою скорочення тіньового обігу підакцизних товарів з початку року проведено 651 фактичну перевірку діяльності суб’єктів господарювання. До порушників застосовано фінансові санкції на суму 8 697,3 тис. грн., сплачено 1 329 тис. гривень.

