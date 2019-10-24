Підсумки аукціонних торгів Суспільство | 21-10-2019, 13:44 0 233

Лісогосподарські підприємства Львівського ОУЛМГ провели серію аукціонних торгів необробленою деревиною заготівлі четвертого кварталу 2019 року. На превеликий жаль, торги показали дуже низьку активність покупців – переробників деревини. Це зв’язано з рядом факторів, що склались як на внутрішньому, так і на зовнішньому ринках.

На електронних торгах, що проводила ТБ «ТБ «Галконтракт», приймало участь дуже мало покупців деревини від 7 до 14. Як наслідок, реалізовано за підсумками усіх торгів лише 4,6 % від виставленого обсягу. Для розуміння – на аукціонні торги (основні та додаткові) нашими підприємствами було виставлено 146,9 тис. кбм. необробленої деревини, а реалізовано – 6,8 тис. кбм. Результати аукціонних торгів в розрізі лісогосподарських підприємств та сортиментів представлені у таблицях.

Для забезпечення реалізації запланованих обсягів деревини лісогосподарськими підприємствами були переглянуті ціни в сторону зменшення на більшість лісоматеріалів круглих так і дров’яну деревину. Однак, на ринку спостерігається надлишок сировини для деревообробників по усіх сортиментах. Слід відмітити, що великі деревообробні підприємства ( плитні, фанерні, лісопильні) не приймають участь в аукціонних торгах – навіщо витрачати зайві кошти, коло лісгоспи самі просяться про поставку сировини.

Це стало наслідком повної заборони експорту необробленої деревини. На жаль, за такі популістські рішення, які приносять значні збитки для економіки України, ніхто не несе відповідальності. А в кінцевому результаті, збитки несуть постійні лісокористувачі, які не мають де реалізувати заготовлену лісопродукцію і змушені постійно понижувати ціни.

Сьогодні на рівні Кабінету Міністрів України потрібно в короткі терміни прийняти ряд законодавчих рішень щодо рику деревини, відкрити кордони хоча б для експорту дров’яної деревини, що дасть змогу лісгоспам реалізувати ту продукцію, яка накопичується.

А лісогосподарські підприємства Львівщини і далі проводитимуть реалізацію необробленої деревини через електронні аукціонні торги. З цією метою разом з ТБ «ТБ «Галконтракт» оголошуємо проведення додаткових електронних аукціонних торгів необробленою деревиною 30 жовтня 2019 року. Усі умови по торгам - на сайті біржі.

Запрошуємо усіх деревообробників прийти на торги і придбати деревину для власної переробки.



Відділ лісових ресурсів, машин

та технологій Львівського ОУЛМГ

