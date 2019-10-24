Про порядок оподаткування доходів та подання звітності фізичною-особою-підприємцем до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

   
MediaStar Logo
   Сьогодні: четвер, 24/10/2019 Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро...>> Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...>> Франція запропонувала нового кандидата в єврокомісари...>> Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого...>> Головні новини середи і ночі: хабарництво слуг, Дубінський і детектор брехні...>> ООС: бойовики 22 рази порушили режим "тиші"...>> ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW...>> Україна піднялась в рейтингу Doing business...>> ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі...>> Держдеп має опублікувати документи щодо України впродовж місяця – CNN...>>
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
   Пряма моваПряма мова
«Тут є якісне фарбування, якісний ремонт, мийка, умови праці», — А. Садовий про ремонтну базу АТП-1...
 >>> 
Інспектор Держдепу проведе брифінг стосовно України – ЗМІ...
 >>> 
«З'єднати мікрорайон Левандівка і Рясне — це пріоритет для міста», — Андрій Садовий...
 >>> 
   ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік 
ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
переглянути
   ВідеоновиниВідеоновиниs
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуЖиття Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Життя Кучми вартує 1 млрд. доларів (ВІДЕО)
   Газета №35 (55) / 2014 
№35 (55) / 2014

переглянути
   ВідеотрансляціїВідеотрансляції
Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часуВідеотрансляція з Василем Гораном
 Андрій Москаленко: рішення стосовно Яворова потребує багато часу
 Відеотрансляція з Василем Гораном
   КриміналКримінал
Обстріл авто у Дніпрі: поліція затримала підозрюваного у вбивстві...
18-10-2019, 10:38  >>> 
На Львівщині судять злодіїв, які обікрали магазин...
16-10-2019, 13:21  >>> 
Стрілянина у Філадельфії: є жертви...
14-10-2019, 06:02  >>> 
   Здоров'яЗдоров
Міська дитяча лікарня Львова отримала 4 надсучасні інкубатори для виходжування новонароджених діток...
15-10-2019, 16:55  >>> 
Уряд визначився, як реформувати медичну освіту...
23-08-2019, 07:38  >>> 
Литва закупить таблетки йоду майже на мільйон євро через Білоруську АЕС...
20-08-2019, 08:31  >>> 

Про порядок оподаткування доходів та подання звітності фізичною-особою-підприємцем до переходу на спрощену систему оподаткування, обліку та звітності

Суспільство | 21-10-2019, 13:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 125 125    


Головне управління ДПС у Львівській області повідомляє, що правові засади застосування спрощеної системи оподаткування, обліку та звітності, а також справляння єдиного податку встановлені главою 1 розділу XIV Податкового кодексу України (далі ‒ ПКУ).
Згідно з п. 291.2 ст. 291 ПКУ спрощена система оподаткування, обліку та звітності - особливий механізм справляння податків і зборів, що встановлює заміну сплати окремих податків і зборів, встановлених п. 297.1 ст. 297 ПКУ на сплату єдиного податку в порядку та на умовах, визначених гл. 1 розділу XIV ПКУ, з одночасним веденням спрощеного обліку та звітності.
Відповідно до п.п. 298.1.2 п. 298.1 ст. 298 ПКУ зареєстровані в установленому порядку фізичні особи - підприємці, які до закінчення місяця, в якому відбулася державна реєстрація, подали заяву щодо обрання спрощеної системи оподаткування та ставки єдиного податку, встановленої для першої або другої групи, вважаються платниками єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація.
Отже, новостворена фізична особа - підприємець є платником єдиного податку з першого числа місяця, наступного за місяцем, у якому відбулася державна реєстрація, а доходи, отримані у цьому періоді, включаються до податкової декларації платника єдиного податку. Форму декларації платника єдиного податку затверджено наказом Міністерства фінансів України від 19.06.2015 № 578 зі змінами. Декларація платника єдиного податку подається у строки, встановлені для річного податкового періоду, тобто протягом 60 календарних днів, що настають за останнім днем звітного (податкового) року.
Доходи, отримані новоствореною особою у період від дати державної реєстрації до переходу на спрощену систему оподаткування оподатковуються на загальних підставах відповідно до ст. 177 ПКУ.
Відповідно до п. 177.5 ст. 177 ПКУ фізичні особи - підприємці подають до контролюючого органу податкову декларацію про майновий стан і доходи (далі - податкова декларація) за місцем своєї податкової адреси за результатами календарного року у строки, встановлені ПКУ для річного звітного податкового періоду, в якій також зазначаються авансові платежі з податку на доходи.
Фізичні особи - підприємці, які зареєстровані протягом року в установленому законом порядку або перейшли із спрощеної системи оподаткування на загальну систему оподаткування, подають податкову декларацію за результатами звітного кварталу, в якому розпочата така діяльність або відбувся перехід на загальну систему оподаткування. Вперше зареєстровані підприємці в податковій декларації також зазначають інформацію про майновий стан та доходи станом на дату державної реєстрації підприємцем (п.п. 177.5.2 п. 177.5 ст. 177 ПКУ).
Форма податкової декларації затверджена наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 № 859 «Про затвердження форми податкової декларації про майновий стан і доходи та Інструкції щодо заповнення податкової декларації про майновий стан і доходи» (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 25.04.2019 № 177).
Тобто, новостворена фізична особа - підприємець в декларації про майновий стан і доходи за результатами звітного кварталу поряд з доходами від підприємницької діяльності вказує інші доходи, отримані нею, як фізичною особою - громадянином, за період від початку звітного податкового року до переходу на спрощену систему оподаткування, та відомості про рухоме та нерухоме майно.
   Новини по темі: Суспільство
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
24-10-2019, 09:35  >>> 
ООС: бойовики 22 рази порушили режим "тиші"...
24-10-2019, 08:47  >>> 
ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі...
24-10-2019, 08:43  >>> 
Три особи загинуло у ДТП на Вінниччині...
24-10-2019, 08:32  >>> 
На Донбасі загинув нацгвардієць...
24-10-2019, 00:42  >>> 
На кордоні з Польщею виявили незадеклароване медичне обладнання...
23-10-2019, 20:14  >>> 
Доповнено правила реєстрації в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків...
23-10-2019, 16:05  >>> 
   АктуальноАктуально
Головні новини середи і ночі: хабарництво слуг, Дубінський і детектор брехні...
24-10-2019, 08:48  >>> 
Головні новини вівторка і ночі: детектор брехні для "слуг" та арешт Микитася...
23-10-2019, 08:29  >>> 
Головні новини понеділка і ночі:"Вечірній квартал" і Гонтарева, Гладковський та СІЗО, вибори в США...
22-10-2019, 08:56  >>> 
   ПолітикаПолітика
Франція запропонувала нового кандидата в єврокомісари...
24-10-2019, 09:34  >>> 
Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого...
24-10-2019, 09:03  >>> 
ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW...
24-10-2019, 08:46  >>> 
   Діловий світДіловий світ
Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро...
24-10-2019, 09:37  >>> 
Україна піднялась в рейтингу Doing business...
24-10-2019, 08:45  >>> 
Офіційний курс: гривня опустилася нижче 25 за долар...
21-10-2019, 11:00  >>> 
   СуспільствоСуспільство
Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил...
24-10-2019, 09:35  >>> 
ООС: бойовики 22 рази порушили режим "тиші"...
24-10-2019, 08:47  >>> 
ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі...
24-10-2019, 08:43  >>> 
   ВладаВлада
Трамп каже, що не знає Тейлора, керівника дипмісії в Україні...
24-10-2019, 08:34  >>> 
Рябошапка вважає, що злочинної організації Януковича не було – Горбатюк...
24-10-2019, 08:28  >>> 
Наступниця Меркель - за створення в Сирії зони безпеки за участі Туреччини і РФ...
22-10-2019, 09:51  >>> 
   КультураКультура
Сенцов отримав нагороду Польської кіноакадемії...
23-10-2019, 08:21  >>> 
Мощі святого апостола Андрія Первозванного 20 жовтня привезуть до Львова...
15-10-2019, 16:57  >>> 
У Львові відбулась урочиста академія з нагоди 30-ліття діяльності Музично-меморіального музею Соломії Крушельницької...
04-10-2019, 17:38  >>> 

 
   Фоторепортаж

Важливий етап злагодження 80-ї бригади

   Останні новини
09:37 Офіційний курс: гривня ослабла до долара та євро
09:35 Ситуація в контрольних пунктах в’їзду-виїзду в районі проведення операції Об’єднаних сил
09:34 Франція запропонувала нового кандидата в єврокомісари
09:03 Депутат "Голосу": На поліграф-вечірку прийдемо, нам приховувати нічого
08:48 Головні новини середи і ночі: хабарництво слуг, Дубінський і детектор брехні
08:47 ООС: бойовики 22 рази порушили режим "тиші"
08:46 ЄС може відтермінувати Brexit на декілька місяців – DW
08:45 Україна піднялась в рейтингу Doing business
08:43 ОБСЄ знову фіксує збільшення кількості вибухів на Донбасі
08:35 Держдеп має опублікувати документи щодо України впродовж місяця – CNN

   Анонси
Львів’ян запрошують на безкоштовний концерт японських музикантів...
07-10-2019, 18:12  >>> 
Молодь запрошують на зустріч Тезе у Вроцлаві...
07-10-2019, 16:20  >>> 
Львів’ян запрошують на Х ювілейне Свято Сиру і Вина — місце зустрічі справжніх гурманів...
07-10-2019, 16:18  >>> 
   Вибори 2012Вибори 2012
Новини
Мажоритарні округи
ОВО №115
ОВО №116
ОВО №117
ОВО №118
ОВО №119
ОВО №120 		ОВО №121
ОВО №122
ОВО №123
ОВО №124
ОВО №125
ОВО №126
Багатомандатний округ
   головна  |  топ  |  влада |  актуально  |  львiв  |  прес-cлужба  |  анонси  |  відеоновини  |  відеотрансляції  |  фотоновини  |  газета  |  про нас
Інтернет-видання Захід.NET Новини західної України Газета Ратуша pressclub.lviv.ua yurholding.com
   © 2008-2012 Медіастар
   Передрук матеріалів тільки за наявністю
   гіперпосилання на www.mediastar.net.ua
Яндекс цитирования