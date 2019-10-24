За підсумками податкових перевірок на Львівщині: донараховано в 5 разів більше податків, до бюджету надійшло понад 70 мільйонів гривень. Кількість перевірок зменшилась на понад 40 відсотків Суспільство | 21-10-2019, 10:59 0 133



В управлінні податкових перевірок, трансфертного ціноутворення та міжнародного оподаткування Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що працівниками управління протягом січня-вересня 2019 року проведено 514 перевірок, що на 375 перевірок, або на 42 відс. менше, ніж за той самий період минулого року (889 перевірок). Узгоджено результати 446 перевірок. Крім цього, у січні-вересні 2019 року проведено 454 фактичних перевірки.

За результатами проведених перевірок у січні-вересні 2019 року донараховано узгоджених податкових зобов’язань, які пред’явлено до сплати, на суму 1 283,3 млн. грн., що на 1 027,2 млн. грн., або майже у 5 разів більше, ніж у січні-вересні 2018 року (256,0 млн. грн.). Рівень узгодженості донарахованих сум складає 50,2 відс. (середній рівень узгодженості по Україні станом на 01.09.2019 року склав 38,2 відсотків).

За результатами перевірок, по яких наступив термін сплати, забезпечено надходження до бюджету узгоджених донарахувань на суму 70,3 млн. грн., що на 2,3 млн. грн., або на 3,3 відс. більше, ніж у січні-вересні 2018 року (68,0 млн. гривень).

