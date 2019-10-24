Спрощенці - юридичні особи Львівщини сплатили з початку 2019 року до місцевих скарбниць на 22 відсотка більше єдиного податку, ніж торік Суспільство | 21-10-2019, 10:59 0 128





В управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області повідомили, що у січні-вересні 2019 року при запланованих надходженнях з єдиного податку з юридичних осіб третьої групи ‒ 198,9 млн. грн. до місцевих бюджетів надійшло 231,1 млн. грн., або на 16,2 більше від запланованого. Порівнюючи з січнем - вереснем 2018 року такі надходження зросли на 41,9 млн. грн., або на 22,1 відсотка.

У вересні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 8,2 млн. грн. єдиного податку з юридичних осіб третьої групи. Це на 1,4 млн. грн., або на 20,6 відс. більше, ніж у вересні торік.

