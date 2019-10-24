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Озеленення території міста Сколе
|Суспільство | 21-10-2019, 10:19
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У рамках проекту "Дерева для птахів" від Благодійного Фонду "Peli can live" учні та вчителі, працівники, батьки учнів Сколівської ЗОШ l-lll ступенів спільно з НПП "Сколівські Бескиди", за сприяння Сколівської міської ради та КЗ Сколівської районної лікарні'' озеленили територію міста Сколе.
''Птахи будуть бенкетувати на кущах та деревах цілу зиму'',- так висловився один із учасників проекту.
Адже, діти добре знають, що дерево покращує екологію, очищує повітря; захищає ґрунти. Дерева-домівка для сотень видів птахів та тварин,окраса вулиць. Робімо все з любов'ю і вона до кожного з нас повернеться сторицею.
Завжди приємно робити добрі справи! Допомагаймо нашим маленьким друзям - птахам!
За матеріалами публікації
Сколівська ЗОШ І-ІІІступенів
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=495762581006895&set=pcb.512157699342328&type=3&theater&ifg=1
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