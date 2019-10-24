Тумани погіршують видимість в Україні Суспільство | 21-10-2019, 08:53 0 132 Зранку 21 жовтня в Україні – туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий).



Джерело: ДСНС із посиланням на Укргідрометцентр



Туман утримається в першій половині дня понеділка.