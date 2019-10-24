У Барселоні пройшов мітинг із закликом покласти край насильству Суспільство | 21-10-2019, 08:00 0 128 У центрі Каталонії, Барселоні, після шести днів протестів пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.



Джерело: українська правда



Мітинг був організований супротивником каталонського націоналізму і лідером партії Громадяни Альбертом Ріверою. Він заявив, що іспанський уряд не справляється з заворушеннями в Каталонії.



Одна з мітингувальниць підкреслила, що "важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність"



Нагадаємо:



Протести у Каталонії, почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.

Останні ночі супроводжувались заворушеннями, під час яких агресивні протестувальники влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією.