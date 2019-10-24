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У Барселоні пройшов мітинг із закликом покласти край насильству
|Суспільство | 21-10-2019, 08:00
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|У центрі Каталонії, Барселоні, після шести днів протестів пройшов антисепаратиський мітинг із закликом покласти край насильству.
Джерело: українська правда
Мітинг був організований супротивником каталонського націоналізму і лідером партії Громадяни Альбертом Ріверою. Він заявив, що іспанський уряд не справляється з заворушеннями в Каталонії.
Одна з мітингувальниць підкреслила, що "важливо, щоб люди бачили, що не всі підтримують незалежність"
Нагадаємо:
Протести у Каталонії, почалися з ув'язненням дев'яти лідерів сепаратистів.
Останні ночі супроводжувались заворушеннями, під час яких агресивні протестувальники влаштовували пожежі в місті, встановлювали барикади та вступали у сутички з поліцією.
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