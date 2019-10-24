В Закарпатті відбулась зустріч митних експертів з України, Угорщини та Словаччини Суспільство | 18-10-2019, 19:52 0 249

Напередодні у Закарпатській митниці ДФС відбулася тристороння зустріч на рівні експертів Державної фіскальної служби України (Державної митної служби України), Фінансового директорату Словацької Республіки і Національної податкової та митної адміністрації Угорщини.

Під час зустрічі члени делегацій мали можливість обговорити актуальні питання сучасної митної справи. Одним із головних питань стало налагодження обміну попередньою інформацією між ДФС та Фінансовим директоратом Словацької Республіки з урахуванням досвіду українсько-угорського інформаційного обміну. Також обговорили можливість запровадження на українсько-словацькому кордоні системи раннього повідомлення про виникнення надзвичайних ситуацій на кордоні. Наразі така практика вже функціонує на українсько-угорському кордоні.

Українська, словацька та угорська сторони поінформували одна одну про заходи з протидії митним правопорушенням, які здійснюють в кожній з країн та домовилися запровадити спільні заходи, зокрема в перспективі створити спільну робочу групу з питань боротьби з митними правопорушеннями.

Фахівці Закарпатської митниці ДФС поінформували присутніх про те, що у пунктах пропуску «Чоп-Захонь» на українсько-угорському кордоні та «Ужгород-Вишнє Нємецьке» на українсько-словацькому кордоні облаштовано скануючі системи. Після підведення до них під’їзних шляхів вони будуть введені в експлуатацію. Відтак, сторони висловили зацікавленість щодо можливості обміну сканованими зображеннями для врахування в роботі митними органами суміжних країн.

Під час інформування щодо стану реконструкції пунктів пропуску «Ужгород» та «Лужанка» закарпатські митники зазначили, що завершення будівництва цих об’єктів можливе в наступному році при вчасному фінансуванні.

У результаті зустрічі досягнуто домовленості між сторонами про продовження проведення спільних заходів для подальшої ефективної співпраці.

Закарпатська митниця ДФС

