Податкову знижку на навчання можна отримати до кінця року, — ГУ ДПС Львівської області Суспільство | 18-10-2019, 17:07 0 255 Головне управління ДПС у Львівській області нагадує про можливість повернути частину сплаченого податку громадянами, які сплачують за освітні послуги, що надаються дошкільними, шкільними та позашкільними закладами освіти.



«Для отримання податкової знижки за 2018 рік потрібно до 31 грудня 2019 року подати декларацію про отримані доходи до контролюючого органу, в якому перебуває на обліку платник податків.



З метою підтвердження права на податкову знижку за витратами, понесеними у звітному (податковому) році, платник податку може використати розрахункові документи за умови наявності у них інформації та обов’язкових реквізитів, передбачених нормами чинного законодавства, та в яких зазначено, що платіж здійснено безпосередньо особою, яка звертається за знижкою.



Варто зазначити, що якщо платник податку до кінця податкового року, наступного за звітним, не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься", — зазначили у ГУ ДПС у Львівській області.



Нагадуємо, що порядок та умови надання податкової знижки визначено ст. 166 Податкового кодексу України.



