Сплата ЄСВ потребує чіткого алгоритму дій Суспільство | 18-10-2019, 15:24 0 387

Головне управління ДПС у Закарпатській області нагадує, що з 01.10.2019 введено нові рахунки для сплати ЄСВ. Відповідно, кошти, які можуть сплачувати платники ЄСВ на старі рахунки, казначейство не зараховує, тож необхідно переглянути актуальні рахунки. З 01.10.2019 вступають в дію нові небюджетні рахунки 3719, відкриті за стандартом IBAN (29 літерно-цифрових символів). Нові рахунки для сплати ЄСВ 2019 та фінансових санкцій розміщені на офіційному порталі Державної податкової служби України. Знайти можна за посиланням «Реєстр рахунків для сплати єдиного внеску» в розділі «Реєстри». Для зручності нові рахунки розміщені у таблиці. При виборі рахунку слід звернути увагу на символи рахунку, відкритого за стандартом IBAN, які відповідають трьохзначному числу:

201 - ЄСВ, нарахований роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами ЦПХ, допомоги по тимчасовій непрацездатності, допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами;

202 - ЄСВ, нарахований на суми грошового забезпечення військовослужбовців; 203- ЄСВ, нарахований на суми грошового забезпечення батьків-вихователів у системі загальнообов’язкового пенсійного страхування;

204 - ЄСВ для фізичних осіб - підприємців, у т. ч. які обрали спрощену систему оподаткування та осіб, які проводять незалежну професійну діяльність.

Варто зазначити, що платниками єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування (далі – єдиний внесок), відповідно до Закону України від 08.07.2010 № 2464-VI "Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування", із змінами та доповненнями (далі - Закон № 2464), є військові частини та органи, які виплачують грошове забезпечення військовослужбовцям (крім військовослужбовців строкової військової служби), особам рядового і начальницького складу. Для визначених платників єдиний внесок нараховується на суми грошового забезпечення та суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами у розмірі 22 % (пункт 2 розділу ІІІ Інструкції про порядок нарахування і сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженої наказом Міністерства фінансів України від 20.04.2015 №449, в редакції наказу Міністерства фінансів України від 04 травня 2018 року №469. Єдиний внесок на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами, нарахованої військовослужбовцям, відображається у Розділі ІІ Таблиці 4 Додатка 4 Порядку формування та подання страхувальниками звіту щодо сум нарахованого єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 14.04.2015 №435 у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 травня 2018 року №511, який формують та подають до фіскальних органів страхувальники, які нараховують та сплачують єдиний внесок за осіб із числа військовослужбовців (крім військовослужбовців строкової та альтернативної служби), осіб рядового і начальницького складу.

Відповідно до ст. 9 Закону України від 20.12.1991 р. № 2011-ХІ «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» до складу грошового забезпечення включаються:

- посадовий оклад;

- оклад за військовим званням;

- щомісячні додаткові види грошового забезпечення (підвищення посадового окладу, надбавки, доплати, винагороди, які мають постійний характер, премії);

- одноразові додаткові види грошового забезпечення.

Оскільки, суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами відсутні в переліку виплат, що входять до складу грошового забезпечення, тому вони не є сумами грошового забезпечення військовослужбовців. Відповідно, нарахування єдиного внеску, на суми допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами військовослужбовців, в інтегрованих картках платника податку проходить з кодом платежу – 71010000, тому сплачувати єдиний внесок потрібно на рахунки, відкриті для сплати ЄСВ, нарахованого роботодавцями на суми заробітної плати, винагороди за договорами ЦПХ, допомоги у зв'язку з вагітністю та пологами (символ рахунку 201).

У результаті сплати єдиного соціального внеску на невідповідний рахунок виникає недоїмка. Суми недоїмки стягуються з нарахуванням пені (0,1 відсотка за кожний день прострочення платежу) та із застосування штрафів (20 відсотків своєчасно не сплачених сум).

Відділ комунікацій

ГУ ДПС у Закарпатській області

