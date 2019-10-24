Від юридичних осіб до місцевих бюджетів Львівщини надійшло 158,8 млн грн податку на нерухоме майно Суспільство | 18-10-2019, 14:19 0 255



Протягом січня – вересня 2019 року при запланованих 144,5 млн. грн. надходжень податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, платники податків - юридичні особи сплатили до місцевих бюджетів на Львівщині на 9,9 відс. більше цього податку ‒ 158,8 млн. грн. Це проти аналогічного періоду минулого року на 17,6 млн. грн., або на 12,5 відс. більше (у січні-серпні 2018 року – 141,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У вересні 2019 року до місцевих скарбниць надійшло 7,8 млн. грн., що на 16,4 відс. більше від запланованого. Порівнюючи з вереснем 2018 року надходження збільшилися на 1,1 млн. грн. (у вересні 2018 року – 6,7 млн. гривень).

Слід нагадати, що 29 жовтня 2019 року ‒ останній день сплати юридичними особами авансового внеску за ІІІ квартал 2019 року податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки.



