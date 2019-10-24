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В області відбулися показові навчання з пошуку і рятування людей в умовах гірської місцевості

Суспільство | 18-10-2019, 14:11Коментарів: 0 0 Переглядів: 251 251    

Сьогодні, 18 жовтня, поблизу населеного пункту Труханів Сколівського району відбулися показові навчання ГУ ДСНС України у Львівській області щодо пошуку і рятування людей в умовах гірської місцевості на території Львівської області.

Перед початком навчань голова Львівської обласної ради Олександр Ганущин від імені облради привітав учасників заходу, побажавши всім удачі в змаганнях. «Безпека громадян – це найголовніше завдання!», - сказав він.

Варто зауважити, що під час навчань надзвичайники відпрацьовували такі елементи:

- Демонстрація техніки і оснащення підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області.

- Організація управління під час здійснення пошуково-рятувальних робіт у гірській (лісистій) місцевості.

- Проведення розвідки заблукалих у гірській (лісистій) місцевості за допомогою наземних пошукових груп, кінологічних розрахунків та сучасних засобів повітряної розвідки (квадрокоптерів).

- Рятування людей в гірській місцевості різними способами.

- Рятування людей на водних об’єктах в гірській місцевості силами підрозділів ГУ ДСНС України у Львівській області та водолазно-рятувальною службою.

- Надання медичної та психологічної допомоги постраждалим.

Основна мета навчань – продемонструвати можливості спільних дій ГУ ДСНС, водолазно-рятувальної служби, кінологів, медиків, поліції у пошуку і рятуванні людей в горах.

Довідково:

Головне управління державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області – є територіальним органом Державної служби України з надзвичайних ситуацій у Львівській області, уповноваженим на забезпечення реалізації державної політики у сферах цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, рятувальної справи, гасіння пожеж, пожежної та техногенної безпеки, діяльності аварійно-рятувальних служб. Головне управління підпорядковується ДСНС.
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