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Реєстрацію на Forum 451°E Future in Data відкрито
|Суспільство | 18-10-2019, 10:36
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|Стартувала реєстрація на Forum 451°E, який вже вп’яте організовує управління ІТ Львівської міської ради.
Так, центральна тема цьогорічного форуму — Future in data: використання великих даних для регулювання соціальних проблем міста, прийняття обґрунтованих та інформованих рішень для покращення якості життя мешканців міста.
Форум відбуватиметься 6 грудня 2019 у конференц-залі Bank Hotel (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 8).
Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації на сайті: http://bit.ly/32jhHQ5. Тема форуму буде особливо цікавою: представникам муніципалітетів українських міст, громадським активістам, розробникам програмного забезпечення, ІТ-спеціалістам, аналітикам та журналістам. Однак організатори запрошують реєструватися усіх, кому цікава тема розумних міст.
Більше інформації про форум та спікерів можна знайти:
— на Facebook: https://www.facebook.com/forum451e/
— в Instagram: https://www.instagram.com/forum451/
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