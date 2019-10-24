Реєстрацію на Forum 451°E Future in Data відкрито Суспільство | 18-10-2019, 10:36 0 250 Стартувала реєстрація на Forum 451°E, який вже вп’яте організовує управління ІТ Львівської міської ради.



Так, центральна тема цьогорічного форуму — Future in data: використання великих даних для регулювання соціальних проблем міста, прийняття обґрунтованих та інформованих рішень для покращення якості життя мешканців міста.



Форум відбуватиметься 6 грудня 2019 у конференц-залі Bank Hotel (м. Львів, вул. Листопадового Чину, 8).



Участь у заході безкоштовна за умови попередньої реєстрації на сайті: http://bit.ly/32jhHQ5. Тема форуму буде особливо цікавою: представникам муніципалітетів українських міст, громадським активістам, розробникам програмного забезпечення, ІТ-спеціалістам, аналітикам та журналістам. Однак організатори запрошують реєструватися усіх, кому цікава тема розумних міст.



Більше інформації про форум та спікерів можна знайти:



— на Facebook: https://www.facebook.com/forum451e/



— в Instagram: https://www.instagram.com/forum451/