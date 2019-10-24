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Ситуація на Донбасі: 29 обстрілів, втрат немає
|Суспільство | 18-10-2019, 08:48
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|17 жовтня противник 29 разів порушив режим припинення вогню, використовуючи заборонену Мінськими угодами зброю.
Джерело: звіт ООС
Деталі: Бойовики застосовували заборонені артилерійські установки калібру 122 мм, різнокаліберні міномети, гранатомети різних систем і стрілецьку зброю.
Обстріли велись поблизу Водяного, Павлополя, Талаківки, Авдіївки, Березового, Пищевика, Лебединського, Широкиного, Новолуганського, Золотого, Кримського,Попасної та інших населених пунктів.
Нагадаємо:
16 жовтня бойовики 30 разів порушили режим припинення вогню. Один військовослужбовець загинув, ще один – отримав поранення.
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