Заворушення в Барселоні: нові зіткнення поліції з протестувальниками Суспільство | 18-10-2019, 08:47 0 262 Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня спалили барикади та вступили у сутички з поліцією.



Джерело: агентство "AFP", "El Pais"



Деталі: Протести, спричиненні ув’язненням дев’яти лідератів каталонського руху за незалежність, тривають четверту ніч.





Каталонські сепаратисти ввечері 17 жовтня спалили барикади та вступили у сутички з поліцією.

EL PAIS

Протестувальники кидали коктейлі Молотова в правоохоронців, у відповідь ті почали стріляти гумовими кулями.



Наразі поліція заарештувала 11 осіб. Скасовано 42 рейси через загальний страйк, запланований на цю п’ятницю.



Передісторія:



У понеділок Верховний суд Іспанії засудив дев'ятьох лідерів каталонських сепаратистів від 9 до 13 років тюремного ув'язнення за їх участь у референдумі про незалежність у 2017 році

Максимальний термін ув’язнення, 13 років, отримав колишній заступник голови уряду Каталонії Оріол Жункерас – за підбурювання до заколоту та розтрату державних коштів.

Таке рішення спричинило протести каталонських сепаратистів.

Протести в середу призвели до нових скасувань потягів швидкісної залізниці AVE між Барселоною та Фігерасом (Жироною) та дорожніх блокувань на шосе А-2 та АP-7.

Мітинги каталонського сепаратистського руху традиційно були ненасильницькими. Але за дві ночі жорстоких зіткнень між поліцією та протестувальниками постраждали понад 200 людей.

Каталонські та державні чиновники Іспанії зібралися окремо в середу, щоб обговорити події.