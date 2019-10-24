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ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ
|Суспільство | 18-10-2019, 00:40
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Українець втратив мікроавтобус через намагання приховано перемістити тютюнові вироби.
Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону виявили спільно з фіскалами приховані тютюнові вироби.
Прямуючи до Угорщини мікроавтобусом марки «Мерседес», 33-річний громадянин України спробував незаконно провезти через кордон 1040 пачок сигарет, попередньо запакувавши ними простір між дахом та обшивкою свого транспортного засобу.
Сигарети та автівку у нашого співвітчизника вилучили встановленим порядком. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.
Прес-служба Мукачівського прикордонного загону
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