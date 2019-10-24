ПРИКОРДОННИКИ ВИКРИЛИ СПРОБУ ТЮТЮНОВОЇ КОНТРАБАНДИ Суспільство | 18-10-2019, 00:40 0 277

Українець втратив мікроавтобус через намагання приховано перемістити тютюнові вироби.

Сьогодні в пункті пропуску «Лужанка» прикордонники Мукачівського загону виявили спільно з фіскалами приховані тютюнові вироби.

Прямуючи до Угорщини мікроавтобусом марки «Мерседес», 33-річний громадянин України спробував незаконно провезти через кордон 1040 пачок сигарет, попередньо запакувавши ними простір між дахом та обшивкою свого транспортного засобу.

Сигарети та автівку у нашого співвітчизника вилучили встановленим порядком. Сума оцінки вилученого наразі встановлюється.



Прес-служба Мукачівського прикордонного загону



