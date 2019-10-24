У Києві зростає зайнятість та скорочується безробіття Суспільство | 17-10-2019, 15:04 0 287



За даними Державної служби статистики України, столиця лідирує за рівнем зайнятості населення у працездатному віці (від 15 до 70 років) серед регіонів України. У першому півріччі 2019 року він зріс з 62,3% до 63% проти відповідного періоду торік (по Україні цей показник становить 57,9%).

На ринку праці Києва спостерігаються позитивні тенденції щодо зростання зайнятості та скорочення безробіття.

Так, кількість зайнятого населення у віці 15-70 років у Києві у першому півріччі 2019 року, порівняно з аналогічним періодом 2018 року, збільшилася на 15,1 тис. осіб і становила 1 млн. 375,8 тис. Водночас кількість безробітного населення (за методологією МОП) у цьому ж віці в І півріччі 2019 року, порівняно з І півріччям 2018-го, скоротилася на 6,2 тис. осіб та становила 89,2 тис. осіб.

Кількість вакансій у базі даних столичної служби зайнятості за цей період збільшилася майже на 10% - до 61 тис. одиниць.

З початку року за сприянням Київського міського центру зайнятості знайшли роботу 14,2 тисячі громадян, зокрема, 36% з них були працевлаштовані оперативно, до надання статусу безробітного. З числа колишніх безробітних кожен четвертий знайшов роботу в оптовій та роздрібній торгівлі, ремонті, 11% - у переробній промисловості, 9% - у сфері фінансової та страхової діяльності.

Кількість безробітних, працевлаштованих на нові робочі місця з компенсацією роботодавцю витрат в розмірі єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, зросла на 79% та становить 220 осіб. Кількість безробітних, які отримали одноразову виплату допомоги по безробіттю та започаткували власну справу, збільшилась у 2,2 рази.

У січні-вересні 2019 року 1,1 тис. безробітних проходили професійне навчання. Охоплено профорієнтаційними послугами 68,6 тис. громадян, з яких 21,3 тис. осіб мали статус зареєстрованого безробітного, 36,7 тис. - такі, що навчаються у навчальних закладах різних типів, зокрема, 33,4 тис. осіб - учні загальноосвітніх шкіл. 17 осіб отримали ваучер на навчання та підвищення кваліфікації.

Станом на 1 жовтня 2019 року у загальній кількості зареєстрованих безробітних, чоловіки становили 40%, жінки – 60%. За віковими групами 31% зареєстрованих безробітних були у віці до 35 років; 34% - від 35 до 45 років; 35% - понад 45 років.

Найбільшим попитом на ринку праці користуються кваліфіковані робітники з інструментом (18%), особи за найпростішими професіями та без професій (17%), а також працівники сфери обслуговування і торгівлі (17%).

Столична служба зайнятості впроваджує електронні сервіси з використанням інтернет-технологій щодо надання соціальних послуг громадянам та роботодавцям. Станом на 1 жовтня 2019 року створено 0,2 тис. електронних кабінетів роботодавців та 2,1 тис. електронних кабінетів шукачів роботи.

