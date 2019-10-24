Місцеві бюджети підприємства Львівщини поповнили на 770,3 млн грн плати за землю Суспільство | 17-10-2019, 14:59 0 194



Протягом січня - вересня 2019 року підприємства Львівщини сплатили до місцевих бюджетів 770,3 млн. грн. плати за землю. Це на 15,2 відс. більше від індикативного показника (668,5 млн. грн.). Порівнюючи з січнем – вереснем 2018 року надійшло на 136,1 млн. грн., або на 21,5 відс. більше цього податку (у січні - вересні 2018 року – 634,2 млн. гривень). Про це повідомили в управлінні податків і зборів з юридичних осіб Головного управління ДПС у Львівській області.

У вересні 2019 року до місцевих бюджетів Львівщини від юридичних осіб надійшло 87,9 млн. грн. плати за землю. Проти вересня 2018 року надходження плати за землю зросли на 14,6 млн. грн., або на 21,2 відс. (у вересні 2018 року – 72,5 млн. гривень).

Плата за землю повністю надходить до місцевих бюджетів. Вона є важливим джерелом доходів бюджетів територіальних громад в умовах децентралізації влади.

Також нагадуємо, що у регіоні триває операція «Урожай», яка розпочалася у травні поточного року. Метою проведення операції є повнота нарахування і сплати податків, неухильне виконання землевласниками вимог чинного законодавства, яке регулює земельні і трудові відносини та оплату праці.



