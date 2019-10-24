Стан роботи з управління персоналом на підприємствах Львівського ОУЛМГ Суспільство | 17-10-2019, 14:57 0 185



Під час засідання колегії Львівського обласного управління лісового та мисливського господарства головний спеціаліст з управління персоналом Львівського ОУЛМГ Ігор Балич зазначив, що середньооблікова чисельність штатних працівників станом на 01.09.2019 року складає 3123 особи. В сфері управління працює 1103 працівники, які відносяться до державної лісової охорони (33,3 % від загальної кількості працюючих).



Керівних працівників і спеціалістів з фаховою освітою в галузі працює 789 осіб, що складає 71,5 % від загальної кількості. Найвищий рівень фаховості державної лісової охорони в ДП «Бродівський лісгосп» - 97,8 відсотків, ДП «Стрийський лісгосп» - 97,5 ДП «Сколівський лісгосп» - 92,8.



Найбільша кількість штатних працюючих в ДП «Бродівський лісгосп» -471 особа, ДП «Дрогобицький лісгосп» 334 особи, ДП «Радехівське ЛМГ» 284 особи, ДП «Славський лісгосп» 263 особи.



Сегментом Галузевої програми кадрового забезпечення галузі є підвищення кваліфікації працівників лісового господарства, яке здійснюється на базі Укрцентркадриліс та його філії – Карпатського регіонального навчального Центру. Для вивчення передового досвіду постійно проводяться виїзні заняття керівників підприємств, головних спеціалістів та спеціалістів на передові підприємства галузі.



На підприємствах управління помітна позитивна динаміка роботи кількості учнівських лісництв і чисельності її членів. На сьогодні на підприємствах Львівського ОУЛМГ функціонує 49 учнівських лісництва, а чисельність їх членів складає 867 осіб середнього та старшого шкільного віку.



Найбільш активними в організації профорієнтаційної роботи виявились

Дрогобицький, Бродівський, Буський, Сколівський та Славський лісгосп.

Зазначимо, що науково-дослідницька робота Труханівського учнівського лісництва Сколівського лісгоспу виборола 1 місце у номінації «Упровадження результатів дослідів у практику лісового господарства на всеукраїнському зльоті учнівських лісництв, що проходив з 25 по 27 вересня 2019 року в м.Чернігів.



https://lvivlis.gov.ua/news?id=3934

