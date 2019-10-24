На ІІІ Безпековому форумі експерти обговорять російську загрозу для Європи Суспільство | 17-10-2019, 13:34 0 177 Незабаром у Львові знову говоритимуть про безпеку, геополітику і вирішення конфліктних ситуацій. Вже втретє на Безпековий форум, який відбудеться 30 жовтня — 1 листопада, до Львова приїдуть не лише українські, а й закордонні фахівці, дипломати, військові. Головна тема цьогорічного заходу — «Росія в Європі — старі помилки та нові виклики».



«Історія відносин Росії з Європою схожа на коливання маятника — що теплішими вони стають, то з часом більше загострюється протистояння між ними. Україна є географічним і геополітичним заручником цього коливання протягом багатьох століть. Від того, яким кольором забарвлений на політичній карті Київ, залежить, хто є переможцем у протистоянні Європи та Росії. Чи може Росія бути рівноправним партнером для Європи не застосовуючи силу та страх? Яка справжня ціна російських грошей, вкладених у критичну інфраструктуру — газопроводи, медіа, демократичні інституції?



Трансатлантична єдність вперше під загрозою з часів Другої світової війни. Країни Балто-Чорноморського регіону опиняються під загрозою та змушені шукати шляхів для підсилення власної колективної безпеки від конвенційних та неконвенційних загроз", — зазначають організатори.



Відтак, експерти обговорять питання захисту критичної інфраструктури — інформаційний і кіберпростір, важливі об’єкти життєзабезпечення, економіку та політичну систему від агресивних дій Росії спрямованих проти України та Заходу. У фокусі дискусій також формула Штайнмаєра, «особливий» статус Донбасу, Україна в епіцентрі американського конфлікту та російські виклики для Балто-Чорноморського регіону.



Також спільно з Українською Гельсінською Спілкою з прав людини та Центром громадянських свобод в межах форуму буде проведено дискусію щодо актуальних проблем обміну військовополоненими в умовах невизнаної російської агресії.



У заході візьмуть участь експерти та посадовці з понад 10 країн світу: США, Великої Британії, Латвії, України, Польщі, Румунії, Фінляндії, Іспанії, Німеччина ін.



Форум розпочнеться виступом впливового англійського історика сера Лоуренса Фрідмана, заслуженого професора у сфері досліджень війни в Королівському Коледжі Лондона. Його найновіша книга «Україна і мистецтво стратегії» (2019) вже здобула визнання провідних аналітичних видань на Заході як одна із найкращих спроб пояснити мотиви і стратегію президента Росії у протистоянні із Заходом через справу України.



Серед топ-спікерів цьогорічного форуму — помічник Генерального Секретаря НАТО з публічної дипломатії Посол Таджан Ілдем, політичний радник міністра закордонних справ Румунії Георг Магеру, директор Дипломатичної академії України Сергій Корсунський та інші.



Цьогоріч модераторами заходу будуть співголови форуму Бен Ходжес, генерал-лейтенант американської армії у відставці, та Оксана Сироїд, заступниця голови ВРУ VIII скликання (також запланована їхня спільна прес-конференція).



Організатори форуму: ГО «Інститут Просвіти», Український католицький університет, КУ Інститут міста та Львівська міська рада.



Безпековий форум відбувається за підтримки Фонду Ганса Зайделя, Фонду Чорного моря Німецького фонду Маршала, Центру Інформації та документації НАТО в Україні та Міжнародного фонду Відродження.



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