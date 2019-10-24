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«Нове обличчя кордону». Триває набір охочих служити в Держприкодонслужбі

Суспільство | 17-10-2019, 10:25Коментарів: 0 0 Переглядів: 223 223    


Усі, хто мріють долучитися до когорти прикордонників, завжди мають таку можливість. Втім, не зволікайте, адже четвертий набір у рамках «Нового обличчя кордону» завершується 26 жовтня 2019 року.

Черговий відбір молодих та вмотивованих людей, які бажають стати новим обличчям Держави стартував 1 жовтня.

Зазначимо, що цей проєкт у прикордонному відомстві реалізується за підтримки Посольства США та представництва Міжнародної організації з міграції в Україні (МОМ), експерти яких є постійними спостерігачами за підготовкою і перебігом конкурсу.

Сьогодні сервісом анкетування скористалось вже понад 1,2 тисячі осіб, 90% з яких – цивільна молодь. Варто наголосити, що наразі в середньому зафіксовано 10 осіб на місце. Найбільше заявок подано в підрозділи Окремого контрольно-пропускного пункту «Київ», де посади виборюватимуть близько 400 амбітних кандидатів. Також чимало анкет подано в підрозділи «Рава-Руська» (Львівська область) та «Львів-аеропорт». Набір також триває в підрозділи «Одеса-аеропорт», «Шегині» (Львівська область), «Римачі» і «Пархоменкове» (Волинська область), «Харків» (виключно для військовослужбовців), «Дніпро» (міста Дніпро, Полтава та Кривий Ріг, виключно для військовослужбовців).

Не гайте часу. Випробуйте себе. Робіть кроки у краще майбутнє вже сьогодні. Адже кожний, хто пройде зазначений відбір, гарантовано отримає професійну підготовку за міжнародними стандартами, перспективу кар’єрного зростання, гідний рівень грошового забезпечення, соціальний захист та якісне медичне обслуговування.

Подати заявку можна за посиланням: https://newface.dpsu.gov.ua/.

Після подання кандидатами всіх документів, їх вивчають. Наступний крок – тестування. Оцінюється рівень знань іноземної мови, рівень IQ, психологічного стану та фізичної підготовки. І, звичайно, кандидати проходять медичну комісію. Наприкінці з майбутніми охоронцями кордону проводять індивідуальну співбесіду. Ті, хто пройдуть основний відбір, опановуватимуть прикордонну справу на базі Головного центру підготовки особового складу Державної прикордонної служби України.
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