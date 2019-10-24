Шістдесят мобільних телефонів житель Львівщини приховав під обшивкою мікроавтобуса Суспільство | 17-10-2019, 10:24 0 166 ВІДЕО: https://www.youtube.com/watch?v=BhRpD5EweaA





Контрабандиста, який намагався незаконно переправити через кордон велику кількість смартфонів, викрили на українсько-польському кордоні прикордонники Мостиського загону.



Так, сьогодні вночі в пункті пропуску «Краківець, на в’їзд в Україну, за кермом мікроавтобуса «Мерседес» прибув 23-річний наш співвітчизник. Враховуючи наявну оперативну інформацію про можливе переміщення контрабандних товарів у цьому транспортному засобі, охоронці кордону прийняли рішення про додатковий огляд автомобіля. В ході перевірки спільна оглядова група знайшла у транспортному засобі 60 прихованих телефонів. Нові ґаджети «Xiaomi» водій заховав під обшивкою салону свого мікроавтобуса.



Знайдені приховані телефони та мікроавтобус, як засіб переміщення контрабанди, вилучено співробітниками ДФС. Наразі триває оцінка конфіскату.





