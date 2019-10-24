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Троє чоловіків померли, очищаючи вигрібну яму на Полтавщині
|Суспільство | 17-10-2019, 08:42
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|У місті Лохвиця Полтавської області померли три чоловіки, які вичищали вигрібну яму.
Джерело: сайт Державної служби з надзвичайних ситуацій
Дослівно: "16 жовтня у м. Лохвиця на території приватного домоволодіння під час робіт з очищення прибудинкової вигрібної ями загинуло 3 особи чоловічої статі (попередньо внаслідок отруєння небезпечними парами)".
Деталі: До вилучення тіл з ями залучалось 6 чоловік особового складу та 1 одиниця техніки ДСНС.
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