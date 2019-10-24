Винищувачі F-15 атакували колишню базу США в Сирії Суспільство | 17-10-2019, 08:39 0 150 Американські винищувачі завдали удару по своїй колишній базі в Сирії.



Джерело: Reuters.



Метою атаки був цементний завод компанії Lafarge неподалік від Алеппо, в якому раніше знаходився склад боєприпасів.



Полковник Майлс Кеггінс, який відповідає за зв’язки з громадськістю в штабі коаліційного угруповання в Іраку, повідомив, що авіаудар був нанесений за допомогою двох літаків F-15.



Нагадаємо:



Після того, як американські війська покинули базу в Манбіджі, вона опинилася під контролем російських найманців, що підтримують режим Башара Асада та його іранських союзників, які тепер готуються до атаки турецької армії.

США мають намір евакуювати всіх американських військових із північної частини Сирії через турецький наступ у регіоні.