|
| ТОП-100 найвпливовіших осіб Львівщини 2017 рік
|
|
переглянути
| Газета №35 (55) / 2014
|
|
переглянути
|
|
|
У Саудівській Аравії в результаті ДТП загинули 35 осіб
|Суспільство | 17-10-2019, 08:38
| 0 168
|
|На заході Саудівської Аравії в результаті аварії за участю автобуса та вантажівки загинули щонайменше 35 паломників, четверо постраждали.
Джерело: агентство SPA посилається на представництво поліції провінції, передає Reuters.
За даними агентства, аварія сталася в населеному пункті аль-Акхаль в адміністративному окрузі Медіна, у результаті події транспортний засіб загорівся.
В автобусі перебували громадяни арабських і азіатських країн.
|
|