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У Гонконзі лідера протестів побили молотками
|Суспільство | 17-10-2019, 00:38
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|У Гонконзі скоїли напад на одного з лідерів протестів.
Джерело: BBC.
"Лідер однієї з найбільших продемократичних груп у Гонконзі зазнав нападу та був доставлений до лікарні", - йдеться у повідомленні.
Згідно з дописами у соціальних мережах на Джиммі Шема з Громадянського фронту прав людини, напали на вулиці. П’ятеро чоловіків побили його молотками. Шема отримав важкі тілесні ушкодження. Це вже другий випадок нападу на нього з початку протестів у Гонконзі.
Нагадаємо:
Заворушення продовжують низку протестів проти поправок до проекту закону, який дозволяє екстрадицію жителів міста до материкового Китаю.
Крім того, серед вимог демонстрантів – відставка глави адміністрації Гонконгу Керрі Лем, відмова від називання протесту "бунтом", звільнення арештованих.
Як повідомлялося раніше, протестувальники прорвалися в будівлю законодавчих зборів після того, як очільник адміністрації Гонконгу Керрі Лем відмовилася вступити в переговори.
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